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Tiger recolhe coelhos de peluche por risco de asfixia

02 jun, 2026 - 12:21 • Ana Kotowicz

Estão em causa os modelos Teddy Bunny Pink e Teddy Bunny Blue, com as referências 3065419 e 3065573.

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Dois coelhos de peluche, cor de rosa e azul, estão a ser recolhidos pela Flying Tiger Copenhagen. Em Portugal, o alerta foi dado na Madeira pela Autoridade Regional das Atividades Económicas do arquipélago (ARAE), no seguimento de um aviso europeu.

"As orelhas e as pernas podem soltar-se e as crianças podem ter acesso ao recheio, o que representa risco de asfixia", lê-se na página da empresa Flying Tiger Copenhagen, que, além das vendas online, tem lojas físicas em Portugal.

Todos os lotes de dois produtos — Teddy Bunny Pink, nº 3065419, e o Teddy Bunny Blue, nº 3065573 — foram recolhidos, garante a empresa. A Tiger pede ainda aos cliente que tenham comprado o produto, à venda desde setembro de 2025, que "interrompam imediatamente" o seu uso.

"Os clientes são incentivados a devolver o peluche no ponto de recolha mais próximo para obter um reembolso total", lê-se na nota de imprensa. "Para nós, é essencial que os nossos clientes confiem na qualidade e segurança dos nossos produtos. Assim, reagimos o mais rápido possível ao detetarmos produtos que não estejam em conformidade com as normas legais."

A notificação europeia foi emitida pelo Safety Gate — Sistema de Alerta Rápido para Produtos Perigosos Não Alimentares. "O material de enchimento fibroso do brinquedo é facilmente acessível. Uma criança pequena poderia colocá-lo na boca e engasgar", lê no site que indica que o produto, fabricado na China, não está em conformidade com os requisitos da Diretiva de Segurança de Brinquedos nem com a norma europeia 71-1.

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