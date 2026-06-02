UE vai destacar 60 bombeiros e duas aeronaves em Portugal

A União Europeia vai destacar em Portugal a partir desta terça-feira duas aeronaves ligeiras e 60 bombeiros entre 16 de julho e 31 de agosto, através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, para apoio ao combate dos incêndios rurais.

Estes meios foram anunciados no âmbito da apresentação, em Bruxelas, do dispositivo que será mobilizado este verão ao abrigo do Mecanismo Europeu da Proteção Civil.

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Em conferência de imprensa, a comissária europeia para a Preparação e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, afirmou que se trata do dispositivo de combate a incêndios da UE "mais ambicioso e melhor coordenado de sempre".

"Baseia-se num princípio simples: quando ocorre uma catástrofe, somos mais fortes quando atuamos em conjunto", afirmou.

No total, vão ser preposicionados 777 bombeiros em seis países considerados de "alto risco" - Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia e Chipre -, um número superior aos quase 650 que tinham sido mobilizados no ano passado.

No caso concreto de Portugal, vão ser destacados 60 bombeiros: um contingente de 20 bombeiros da Letónia estará no país entre 16 e 31 de julho, a que se seguirá outro contingente de 40 bombeiros de Malta que estará mobilizado entre 1 e 31 de agosto.

O objetivo destas equipas de bombeiros estrangeiras é "manterem-se preparadas para ajudar os bombeiros nacionais se a dimensão de um incêndio ultrapassar a capacidade de resposta de um país", refere o executivo comunitário.

No ano passado, Portugal já tinha acolhido um contingente de 20 bombeiros da Letónia, que estiveram preposicionados em Trancoso entre 1 e 15 de agosto, a que se seguiram duas equipas de 20 bombeiros de Malta, posicionadas em Almeirim entre 16 de agosto e 15 de setembro.

Além destes contingentes de bombeiros, a UE vai também posicionar em Portugal a partir de hoje duas aeronaves ligeiras, à semelhança do que aconteceu no ano passado, num total de 22 aeronaves e cinco helicópteros que serão mobilizados em todo o continente ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.