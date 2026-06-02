Vem aí chuva, vento forte e descida das temperaturas

O tempo vai sofrer uma alteração significativa em Portugal continental a partir desta terça-feira, com previsão de chuva, vento forte e uma descida acentuada das temperaturas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

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De acordo com a meteorologista Maria João Frada, a mudança está associada à passagem de ondulações frontais de fraca atividade que irão provocar aumento da nebulosidade e períodos de precipitação em várias regiões do país.

O vento será um dos elementos mais marcantes dos próximos dias, com rajadas que poderão atingir os 70 quilómetros por hora no litoral oeste, nas terras altas e no sotavento algarvio. A especialista indica que esta terça-feira deverá ser o dia mais ventoso da semana, registando-se uma melhoria temporária na quarta-feira, antes de nova intensificação do vento na quinta-feira.

A entrada desta massa de ar mais fresca deverá provocar uma descida das temperaturas máximas entre três e sete graus Celsius em algumas zonas do território. Apesar de os termómetros continuarem a atingir valores próximos dos 30 graus em alguns pontos do Alentejo, Vale do Tejo e Vale do Douro, grande parte do país deverá registar máximas entre os 22 e os 26 graus. No litoral oeste, os valores deverão oscilar entre os 18 e os 23 graus.

Quanto às temperaturas mínimas, estas deverão variar entre os 11 e os 15 graus na maioria das regiões, podendo descer até aos 8 graus nas zonas mais elevadas do país.

Segundo o IPMA, esta instabilidade resulta da posição do anticiclone dos Açores e da influência de depressões localizadas no Atlântico Norte, que favorecem a passagem de sistemas frontais sobre o território continental.

Em declarações à Lusa, Maria João Frada sublinha que esta situação meteorológica é habitual para a época do ano e não representa um fenómeno invulgar. Ainda assim, admite que as temperaturas máximas poderão ficar temporariamente abaixo dos valores médios registados para o mês de junho.