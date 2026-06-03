- Noticiário das 23h
- 03 jun, 2026
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Operação "Motor Seguro"
ASAE apreende mais de 14 mil peças de automóveis contrafeitas
03 jun, 2026 - 22:36 • Catarina Magalhães
Entre filtros de óleo, de combustível, de ar, filtros de habitáculo ou ainda válvulas e tensores de correia, a ASAE confirma que "o valor da apreensão ascendeu a mais de 600 mil euros". A operação decorreu em Vila Nova de Gaia, Leiria e Lisboa.
A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) desmantelou uma rede de peças de automóveis e apreendeu 14.629 artigos por contrafação, imitação e uso ilegal de marca em Vila Nova de Gaia, Leiria e Lisboa.
"O valor da apreensão ascendeu a mais de 600 mil euros", lê-se no comunicado.
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Conduzida pela Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal da ASAE, a operação "Motor Seguro" teve como objetivo o combate à comercialização ilegal de componentes automóveis de marcas reconhecidas internacionalmente.
"Filtros de óleo, filtros de combustível, filtros de ar, filtros de habitáculo, rolamentos, válvulas, tensores de correia e cilindros de travão" foram as peças mais apreendidas pela autoridade, durante a investigação que decorre nas últimas semanas.
Perante as suspeitas de fraude, foi instaurado um processo-crime sobre mercadorias, venda e ocultação de produtos.
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