Como é que a greve geral está a afetar as escolas e os transportes no Porto?

Seis dos oito comboios previstos entre as 6h30 e as 7h00 na estação de Campanhã esta quarta-feira foram suprimidos devido à greve geral convocada pela CGTP, de acordo com a CP.

Dada a hora, ainda não eram muitos os passageiros a esperar o transporte público na estação mas, mas ainda assim, perante a maré de supressões, as pessoas já iam abrindo as aplicações de TVDE para tentar encontrar uma alternativa de mobilidade.

Os metros também eram escassos, depois de a empresa da Metro do Porto anunciar condicionamentos devido à greve.

Vivia-se uma situação contrastante no terminal de autocarros contíguo à estação ferroviária, onde, até por volta das 7h10, não tinha sido registado qualquer atraso ou supressão de viagens.