- Noticiário das 9h
- 03 jun, 2026
-
Reportagem
Como é que a greve geral está a afetar as escolas e os transportes no Porto?
03 jun, 2026 - 08:33 • Jaime Dantas
Apesar de comboios suprimidos, terminal de autocarros de Campanhã não sentia qualquer efeito da greve.
Seis dos oito comboios previstos entre as 6h30 e as 7h00 na estação de Campanhã esta quarta-feira foram suprimidos devido à greve geral convocada pela CGTP, de acordo com a CP.
Dada a hora, ainda não eram muitos os passageiros a esperar o transporte público na estação mas, mas ainda assim, perante a maré de supressões, as pessoas já iam abrindo as aplicações de TVDE para tentar encontrar uma alternativa de mobilidade.
Os metros também eram escassos, depois de a empresa da Metro do Porto anunciar condicionamentos devido à greve.
Vivia-se uma situação contrastante no terminal de autocarros contíguo à estação ferroviária, onde, até por volta das 7h10, não tinha sido registado qualquer atraso ou supressão de viagens.
Comboios
Greve geral deixa estação de Santa Apolónia a parecer um deserto
Com a estação de metro fechada desde terça-feira à(...)
No caso das escolas, também há constrangimentos. Na escola básica de Matosinhos a realização das provas moda está garantida, esta quarta-feira, apesar da greve geral.
Situação diferente nas aulas do primeiro ciclo, que não se vão realizar. No segundo e no terceiro ciclo, a 10 minutos do começo das aulas, ainda era uma incógnita a realização das atividades letivas.
- Noticiário das 9h
- 03 jun, 2026
-
- Greve geral deixa estação de Santa Apolónia a parecer um deserto
- Presidente da CNIS: “Compreendo que a CGTP tenha decretado uma greve geral"
- Greve geral. Supermercados podem ser condicionados por falta de transportes
- A escola do meu filho fechou na greve geral e faltei ao trabalho. Perco o dia de salário?
- CGTP prevê “grande dimensão” na greve geral contra pacote laboral
- 🔴 Ao minuto: Greve geral ameaça parar o país
- Greve Geral. Ministra do Trabalho prevê "alguns inconvenientes"
- Primeiros efeitos da greve geral: 235 comboios suprimidos até às 19h00
- "Deixem os portugueses trabalhar", repete Montenegro sobre greve geral
- Greve geral deixa estação de Santa Apolónia a parecer um deserto
- Presidente da CNIS: “Compreendo que a CGTP tenha decretado uma greve geral"
- Greve geral. Supermercados podem ser condicionados por falta de transportes
- A escola do meu filho fechou na greve geral e faltei ao trabalho. Perco o dia de salário?
- CGTP prevê “grande dimensão” na greve geral contra pacote laboral
- 🔴 Ao minuto: Greve geral ameaça parar o país
- Greve Geral. Ministra do Trabalho prevê "alguns inconvenientes"
- Primeiros efeitos da greve geral: 235 comboios suprimidos até às 19h00
- "Deixem os portugueses trabalhar", repete Montenegro sobre greve geral