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Como é que a greve geral está a afetar as escolas e os transportes no Porto?

03 jun, 2026 - 08:33 • Jaime Dantas

Apesar de comboios suprimidos, terminal de autocarros de Campanhã não sentia qualquer efeito da greve.

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Seis dos oito comboios previstos entre as 6h30 e as 7h00 na estação de Campanhã esta quarta-feira foram suprimidos devido à greve geral convocada pela CGTP, de acordo com a CP.

Dada a hora, ainda não eram muitos os passageiros a esperar o transporte público na estação mas, mas ainda assim, perante a maré de supressões, as pessoas já iam abrindo as aplicações de TVDE para tentar encontrar uma alternativa de mobilidade.

Os metros também eram escassos, depois de a empresa da Metro do Porto anunciar condicionamentos devido à greve.

Vivia-se uma situação contrastante no terminal de autocarros contíguo à estação ferroviária, onde, até por volta das 7h10, não tinha sido registado qualquer atraso ou supressão de viagens.

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No caso das escolas, também há constrangimentos. Na escola básica de Matosinhos a realização das provas moda está garantida, esta quarta-feira, apesar da greve geral.

Situação diferente nas aulas do primeiro ciclo, que não se vão realizar. No segundo e no terceiro ciclo, a 10 minutos do começo das aulas, ainda era uma incógnita a realização das atividades letivas.

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