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Discussão por espaço de “arrumador” termina em tragédia: PJ detém suspeito de matar sem-abrigo em Coimbra

03 jun, 2026 - 16:50 • Olímpia Mairos

Vítima, de 53 anos, morreu na sequência de um traumatismo cranioencefálico provocado por uma agressão com um barrote de madeira.

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A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, deteve um homem de 44 anos, suspeito da prática de um crime de homicídio ocorrido no passado dia 31 de maio, na cidade de Coimbra.

Segundo adianta a PJ em comunicado, os factos aconteceram na via pública, na sequência de uma discussão entre o suspeito e a vítima, ambos em situação de sem-abrigo e dedicados à atividade informal de “arrumadores” de automóveis.

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De acordo com a investigação, o conflito terá tido origem numa disputa pelo espaço onde ambos exerciam a atividade. Durante a altercação, o suspeito terá recorrido a um barrote de madeira, com o qual desferiu uma forte pancada na cabeça da vítima.

No decurso da discussão, o suspeito muniu-se de um barrote de madeira e desferiu uma violenta pancada na cabeça da vítima, com 53 anos, provocando a sua queda e perda momentânea de consciência”, indica a Polícia Judiciária.

Após a agressão, a vítima dirigiu-se para o local onde habitualmente pernoitava. No entanto, acabou por ser encontrada sem vida na manhã do dia seguinte.

A PJ acrescenta que o exame médico-legal realizado permitiu concluir que “a causa provável da morte foi um traumatismo cranioencefálico, compatível com a dinâmica dos factos apurada, no âmbito da investigação”.

Na sequência das diligências de investigação desenvolvidas pela Diretoria do Centro, foi possível identificar e deter o alegado autor do crime fora de flagrante delito.

O detido será agora presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação a aplicar.

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