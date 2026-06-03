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Em Vila Nova de Gaia, a greve não foi geral

03 jun, 2026 - 13:49 • Jaime Dantas

Todos os estabelecimentos na principal artéria da cidade, incluindo serviços públicos como as Finanças e os Correios, estão abertos ao público na Avenida da República.

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Em Vila Nova de Gaia, a greve não foi geral
Cartaz da greve geral na Avenida da República, em Vila Nova de Gaia. Foto: Jaime Dantas/Renascença

Não fosse a falta do constante vai e vem de carruagens do Metro, que está condicionado esta quarta-feira, a greve geral seria imperceptível na Avenida da República, em Vila Nova de Gaia.

Todos os estabelecimentos na principal artéria da cidade, incluindo serviços públicos como as Finanças e os Correios, estão abertos ao público. No serviço postal, o jovem Kevin conta à Renascença que não sentiu qualquer efeito da paralisação.

"Demorou um pouco, mas o atendimento foi como sempre, para mim está normal", disse, embora estivesse descontente com o serviço.

Ainda assim, se no caso dos Correios não só as portas estavam abertas como não faltavam funcionários por causa da paralisação, outros serviços também estavam a atender os clientes, mas onde é possível observar alguns efeitos da greve.

Miguel Melo tinha um assunto urgente para tratar no banco, mas a falta de funcionários por causa da greve tornou-lhe a vida difícil.

"Só estão duas pessoas e está muito atrasado e nós estávamos com pressa, por isso não se resolveu", lamentava, admitindo que teria que ir mesmo a outra sucursal.

Descontentamentos à parte, tudo dá a parecer que este é um dia normal. Maria, cozinheira num dos muitos restaurantes na Avenida da República, explica o que a leva a trabalhar nesta quarta-feira.

"Nós, os pobres, precisamos de trabalhar, senão não levamos dinheiro ao fim do mês. A vida não está fácil para ninguém e por isso as pessoas não querem ficar em casa", justifica.

Questionada pela Renascença acerca da sua opinião do pacote laboral, a gaiense admite não saber em profundidade do que está em causa.

"Vejo pouca televisão e estou pouco atenta a essas coisas", diz.

Independentemente da motivação, uma coisa é certa: em Vila Nova de Gaia, a greve não foi geral.
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