"Demorou um pouco, mas o atendimento foi como sempre, para mim está normal", disse, embora estivesse descontente com o serviço.

Todos os estabelecimentos na principal artéria da cidade, incluindo serviços públicos como as Finanças e os Correios, estão abertos ao público. No serviço postal, o jovem Kevin conta à Renascença que não sentiu qualquer efeito da paralisação.

Não fosse a falta do constante vai e vem de carruagens do Metro, que está condicionado esta quarta-feira, a greve geral seria imperceptível na Avenida da República, em Vila Nova de Gaia.

Ainda assim, se no caso dos Correios não só as portas estavam abertas como não faltavam funcionários por causa da paralisação, outros serviços também estavam a atender os clientes, mas onde é possível observar alguns efeitos da greve.

Miguel Melo tinha um assunto urgente para tratar no banco, mas a falta de funcionários por causa da greve tornou-lhe a vida difícil.

"Só estão duas pessoas e está muito atrasado e nós estávamos com pressa, por isso não se resolveu", lamentava, admitindo que teria que ir mesmo a outra sucursal.

Descontentamentos à parte, tudo dá a parecer que este é um dia normal. Maria, cozinheira num dos muitos restaurantes na Avenida da República, explica o que a leva a trabalhar nesta quarta-feira.

"Nós, os pobres, precisamos de trabalhar, senão não levamos dinheiro ao fim do mês. A vida não está fácil para ninguém e por isso as pessoas não querem ficar em casa", justifica.

Questionada pela Renascença acerca da sua opinião do pacote laboral, a gaiense admite não saber em profundidade do que está em causa.

"Vejo pouca televisão e estou pouco atenta a essas coisas", diz.

Independentemente da motivação, uma coisa é certa: em Vila Nova de Gaia, a greve não foi geral.