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Greve geral. 40% de alunos do sexto ano não realizaram prova ModA a Português

03 jun, 2026 - 11:49 • João Malheiro

O setor público é o mais afetado pela greve geral, enquanto no setor privado o impacto é "residual".

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A ministra do Trabalho indicou que cerca de 40% dos alunos do sexto ano que esta quarta-feira deviam ter realizado a prova ModA de Português não o conseguiram fazer, devido aos efeitos da greve geral.

Em conferência de imprensa, Maria do Rosário Palma Ramalho indicou que 38% a 40% das instituições de ensino estão encerradas.

O setor público é o mais afetado pela greve geral, enquanto no setor privado o impacto é "residual", de acordo com a ministra.

Apesar da greve, o Ministério da Educação não adiou a realização da prova ModA de Português do sexto ano, o que motivou críticas por parte da Fenprof. Para o secretário-geral, José Feliciano Costa diz que o ministro deu um sinal de que "não dá importância nenhuma" a este momento de avaliação.

Há escolas que, apesar da greve, continuam a permitir a realização das provas ModA, enquanto outras não apresentam essa hipótese aos alunos.

Por agora, o Ministério da Educação ainda não esclareceu se os alunos que, esta quarta-feira, por causa da greve geral, não realizaram as provas ModA terão a possibilidade de o fazer em outra data.

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