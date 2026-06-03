- Noticiário das 9h
- 03 jun, 2026
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Comboios
Greve geral deixa estação de Santa Apolónia a parecer um deserto
03 jun, 2026 - 08:15 • João Cunha
Com a estação de metro fechada desde terça-feira à noite e com a grande maioria dos comboios suprimidos, poucos eram os que por ali circulavam.
Às primeiras horas da manhã desta quarta-feira, a estação de Santa Apolónia parecia um deserto. À entrada, e ao contrário do habitual, não há um único táxi disponível. Com a estação de metro fechada desde terça-feira à noite e com a grande maioria dos comboios suprimidos, poucos eram os que por ali circulavam.
A exceção eram alguns funcionários de uma empresa privada de limpeza, que aproveitavam para limpar os carros onde se amontoavam pedaços de papel, embalagens vazias e pontas de cigarro, levadas pela água que um funcionário usava para juntar todo o lixo.
Curiosos, um grupo de turistas equatorianos - pais e dois filhos maiores - forma perceber se havia comboio para o Porto. Na terça-feira, já se tinham apercebido que ia haver greve geral e tomaram precauções: mesmo com bilhetes de comboio, decidiram comprar bilhetes de autocarro para chegar à invicta, não fosse o caso de não haver comboios.
Percebendo que a maioria das ligações estava suprimida, lá chamaram um TVDE para chegar à Gare do Oriente e daí apanhar o autocarro para o Porto.
Pouco depois das 07h00, chega à estação um regional, vindo de Tomar. São muito menos que o habitual os passageiros que saem do comboio. Entre eles, Alexandra Quental, que vem da Póvoa de Santa Iria.
"Foi uma viagem tranquila, vem pouca gente", explicava, à Renascença, acrescentando que já sabe como vai fazer para regressar a casa, depois de um dia de trabalho.
"Tenho um às 16h45. Normalmente apanho o das 15h45, mas pronto, é uma hora mais tarde". Seja como for, vai conseguir "sobreviver" à greve geral.
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