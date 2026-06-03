Greve geral deixa estação de Santa Apolónia a parecer um deserto

Às primeiras horas da manhã desta quarta-feira, a estação de Santa Apolónia parecia um deserto. À entrada, e ao contrário do habitual, não há um único táxi disponível. Com a estação de metro fechada desde terça-feira à noite e com a grande maioria dos comboios suprimidos, poucos eram os que por ali circulavam.

A exceção eram alguns funcionários de uma empresa privada de limpeza, que aproveitavam para limpar os carros onde se amontoavam pedaços de papel, embalagens vazias e pontas de cigarro, levadas pela água que um funcionário usava para juntar todo o lixo.

Curiosos, um grupo de turistas equatorianos - pais e dois filhos maiores - forma perceber se havia comboio para o Porto. Na terça-feira, já se tinham apercebido que ia haver greve geral e tomaram precauções: mesmo com bilhetes de comboio, decidiram comprar bilhetes de autocarro para chegar à invicta, não fosse o caso de não haver comboios.