- Noticiário das 12h
- 03 jun, 2026
-
Educação
Greve geral. Fenprof diz que ministro "não dá importância nenhuma" às provas ModA nas escolas
03 jun, 2026 - 10:15 • João Cunha , João Malheiro
Num primeiro balanço da greve geral, José Feliciano Costa diz que os efeitos se sentem sobretudo em Lisboa e no Porto.
A Fenprof diz que o facto de o ministro da Educação não ter adiado as provas ModA de Português do 6.º ano, esta quarta-feira, por causa da greve geral, é sinal de que "não dá importância nenhuma" a este momento de avaliação.
"Não se percebe a insistência de realizar algo que só perturba as escolas, causa sobrecarga aos professores e stress aos alunos", critica o secretário-geral.
Num primeiro balanço da greve geral, José Feliciano Costa diz que os efeitos se sentem sobretudo em Lisboa e no Porto.
Há escolas que, apesar da greve, continuam a permitir a realização das provas ModA, enquanto outras não apresentam essa hipótese aos alunos.
Por agora, o Ministério da Educação ainda não esclareceu se os alunos que, esta quarta-feira, por causa da greve geral, não realizaram as provas moda terão a possibilidade de o fazer em outra data.
- Noticiário das 12h
- 03 jun, 2026
-
- Como é que a greve geral está a afetar as escolas e os transportes no Porto?
- Greve geral. Primeiro-ministro mostra "total falta de humildade"
- Greve geral vs. ModA de Português. Escolas querem conhecer já segunda data da prova
- Greve geral. Supermercados podem ser condicionados por falta de transportes
- Greve geral deixa estação de Santa Apolónia a parecer um deserto
- Presidente da CNIS: “Compreendo que a CGTP tenha decretado uma greve geral"
- CGTP prevê “grande dimensão” na greve geral contra pacote laboral
- A escola do meu filho fechou na greve geral e faltei ao trabalho. Perco o dia de salário?
- 🔴 Ao minuto: Greve geral ameaça parar o país
- Greve Geral. Ministra do Trabalho prevê "alguns inconvenientes"
- Cinema Batalha encerra por causa da greve e cancela sessão de abertura de festival
- Ministra da Saúde garante "todos os serviços mínimos assegurados" no INEM
- Greve geral. 40% de alunos do sexto ano não realizaram prova moda a Português
- Como é que a greve geral está a afetar as escolas e os transportes no Porto?
- Greve geral. Primeiro-ministro mostra "total falta de humildade"
- Greve geral vs. ModA de Português. Escolas querem conhecer já segunda data da prova
- Greve geral. Supermercados podem ser condicionados por falta de transportes
- Greve geral deixa estação de Santa Apolónia a parecer um deserto
- Presidente da CNIS: “Compreendo que a CGTP tenha decretado uma greve geral"
- CGTP prevê “grande dimensão” na greve geral contra pacote laboral
- A escola do meu filho fechou na greve geral e faltei ao trabalho. Perco o dia de salário?
- 🔴 Ao minuto: Greve geral ameaça parar o país
- Greve Geral. Ministra do Trabalho prevê "alguns inconvenientes"
- Cinema Batalha encerra por causa da greve e cancela sessão de abertura de festival
- Ministra da Saúde garante "todos os serviços mínimos assegurados" no INEM
- Greve geral. 40% de alunos do sexto ano não realizaram prova moda a Português