Greve geral. Fenprof diz que ministro "não dá importância nenhuma" às provas ModA nas escolas

A Fenprof diz que o facto de o ministro da Educação não ter adiado as provas ModA de Português do 6.º ano, esta quarta-feira, por causa da greve geral, é sinal de que "não dá importância nenhuma" a este momento de avaliação.

"Não se percebe a insistência de realizar algo que só perturba as escolas, causa sobrecarga aos professores e stress aos alunos", critica o secretário-geral.

Num primeiro balanço da greve geral, José Feliciano Costa diz que os efeitos se sentem sobretudo em Lisboa e no Porto.

Há escolas que, apesar da greve, continuam a permitir a realização das provas ModA, enquanto outras não apresentam essa hipótese aos alunos.

Por agora, o Ministério da Educação ainda não esclareceu se os alunos que, esta quarta-feira, por causa da greve geral, não realizaram as provas moda terão a possibilidade de o fazer em outra data.