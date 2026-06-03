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Greve geral. ​Ministra da Saúde garante "todos os serviços mínimos assegurados" no INEM

03 jun, 2026 - 11:51 • Susana Madureira Martins , Inês Braga Sampaio

Ana Paula Martins salienta que as chamadas estão a ser atendidas em "segundos, que é exatamente aquilo que temos todos os dias".

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A ministra da Saúde afirma que estão assegurados todos os serviços mínimos no INEM, esta quarta-feira.

Em dia de greve geral, Ana Paula Martins garante, ouvida no Parlamento, que as chamadas estão a ser atendidas em "segundos", como noutro dia qualquer.

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"Neste momento, a esta hora [antes das 10h00], e com os serviços mínimos maximizados em todas as Unidades Locais de Saúde e em todos os prestadores do Serviço Nacional de Saúde, temos todos os serviços mínimos assegurados no INEM neste momento e estamos com um tempo de chamada de segundos, que é exatamente aquilo que temos todos os dias", salienta.

Ana Paula Martins sublinha que "nunca pode estar em causa o direito que os trabalhadores têm de fazer greve" e que o Governo também rejeita colocar isso em causa.

"Esse não é o tema. O tema é sempre qual é o impacto que isto tem nas consultas que estejam a ser feitas, nas cirurgias que estejam a ser feitas e também nos atendimentos que estejam a ser feitos", refere.

A CGTP entregou um pré-aviso de greve geral para esta quarta-feira, contra as alterações à lei laboral, após as negociações com o Governo terem terminado sem acordo.

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