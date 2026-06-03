- Noticiário das 12h
- 03 jun, 2026
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CGTP
Greve geral. Primeiro-ministro mostra "total falta de humildade"
03 jun, 2026 - 09:55 • João Cunha , João Malheiro
Esta quarta-feira, num balanço das primeiras horas de greve geral, o líder da Intersindical, Tiago Oliveira, acusou o chefe de governo de ter uma perceção errada da realidade.
O secretário-geral da CGTP acusa Luis Montenegro de "total falta de humildade" perante a greve geral desta quarta-feira.
Em causa as declarações do primeiro-ministro na véspera da greve, pedindo para "deixar os portugueses trabalhar", num apelo ao respeito por quem quer trabalhar, apesar da paralisação.
Esta quarta-feira, num balanço das primeiras horas de greve geral, o líder da Intersindical, Tiago Oliveira, acusou o chefe de governo de ter uma perceção errada da realidade.
"Falta de perceção da realidade que levam os trabalhadores a fazer uma segunda greve geral no seu mandato. Falta de perceção daquilo que é a realidade que conduz os trabalhadores a virem para a rua para derrotar o pacote laboral. Se o primeiro-ministro ainda não quis perceber, os trabalhadores farão esse trabalho", disse, aos jornalistas.
A CGTP entregou um pré-aviso de greve geral para 3 de junho contra as alterações à lei laboral, após as negociações com o Governo terem terminado sem acordo.
A paralisação de quarta-feira deverá contar com uma adesão alargada, com vários sindicatos de diversos setores a terem já anunciado a sua participação, nomeadamente a função pública, com destaque para saúde e ensino, bem como transportes, aviação, comércio, entre outros.
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