Greve geral. Primeiro-ministro mostra "total falta de humildade"

O secretário-geral da CGTP acusa Luis Montenegro de "total falta de humildade" perante a greve geral desta quarta-feira.

Em causa as declarações do primeiro-ministro na véspera da greve, pedindo para "deixar os portugueses trabalhar", num apelo ao respeito por quem quer trabalhar, apesar da paralisação.

Esta quarta-feira, num balanço das primeiras horas de greve geral, o líder da Intersindical, Tiago Oliveira, acusou o chefe de governo de ter uma perceção errada da realidade.

"Falta de perceção da realidade que levam os trabalhadores a fazer uma segunda greve geral no seu mandato. Falta de perceção daquilo que é a realidade que conduz os trabalhadores a virem para a rua para derrotar o pacote laboral. Se o primeiro-ministro ainda não quis perceber, os trabalhadores farão esse trabalho", disse, aos jornalistas.

A CGTP entregou um pré-aviso de greve geral para 3 de junho contra as alterações à lei laboral, após as negociações com o Governo terem terminado sem acordo.

A paralisação de quarta-feira deverá contar com uma adesão alargada, com vários sindicatos de diversos setores a terem já anunciado a sua participação, nomeadamente a função pública, com destaque para saúde e ensino, bem como transportes, aviação, comércio, entre outros.