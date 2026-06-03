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Greve geral. Supermercados podem ser condicionados por falta de transportes

03 jun, 2026 - 07:20 • Hugo Monteiro , João Malheiro

Gonçalo Lobo Xavier sublinha que foram reforçados transportes e logística nos últimos dias, para acautelar o cenário desta quarta-feira.

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A menor oferta de transportes durante a greve geral desta quarta-feira pode condicionar o funcionamento de supermercados e hipermercados devido à dificuldade dos funcionários para chegar aos locais de trabalho.

A hipótese é admitida pelo diretor-geral da Associação de Empresas de Distribuição (APED), à Renascença. No entanto, um cenário de encerramento de lojas ou de rutura de stocks está afastado.

Gonçalo Lobo Xavier sublinha que foram reforçados transportes e logística nos últimos dias, para acautelar o cenário desta quarta-feira.

"Tudo fizemos e estamos a fazer para que não falte nada nas lojas. Temos que gerir os nossos colaboradores e esta hipotética adesão", explica.

"Estamos muito habituados a esta pressão e a viver períodos curtos de exceção", acrescenta.

O diretor-geral da APED não antevê uma grande adesão à greve no setor e afasta o risco de escassez de produtos pelo facto de, à paralisação desta quarta-feira, se seguir um feriado e um fim de semana.

A CGTP entregou um pré-aviso de greve geral para 3 de junho contra as alterações à lei laboral, após as negociações com o Governo terem terminado sem acordo.

A paralisação de quarta-feira deverá contar com uma adesão alargada, com vários sindicatos de diversos setores a terem já anunciado a sua participação, nomeadamente a função pública, com destaque para saúde e ensino, bem como transportes, aviação, comércio, entre outros.

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