- Noticiário das 8h
- 03 jun, 2026
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APED
Greve geral. Supermercados podem ser condicionados por falta de transportes
03 jun, 2026 - 07:20 • Hugo Monteiro , João Malheiro
Gonçalo Lobo Xavier sublinha que foram reforçados transportes e logística nos últimos dias, para acautelar o cenário desta quarta-feira.
A menor oferta de transportes durante a greve geral desta quarta-feira pode condicionar o funcionamento de supermercados e hipermercados devido à dificuldade dos funcionários para chegar aos locais de trabalho.
A hipótese é admitida pelo diretor-geral da Associação de Empresas de Distribuição (APED), à Renascença. No entanto, um cenário de encerramento de lojas ou de rutura de stocks está afastado.
Gonçalo Lobo Xavier sublinha que foram reforçados transportes e logística nos últimos dias, para acautelar o cenário desta quarta-feira.
"Tudo fizemos e estamos a fazer para que não falte nada nas lojas. Temos que gerir os nossos colaboradores e esta hipotética adesão", explica.
"Estamos muito habituados a esta pressão e a viver períodos curtos de exceção", acrescenta.
O diretor-geral da APED não antevê uma grande adesão à greve no setor e afasta o risco de escassez de produtos pelo facto de, à paralisação desta quarta-feira, se seguir um feriado e um fim de semana.
A CGTP entregou um pré-aviso de greve geral para 3 de junho contra as alterações à lei laboral, após as negociações com o Governo terem terminado sem acordo.
A paralisação de quarta-feira deverá contar com uma adesão alargada, com vários sindicatos de diversos setores a terem já anunciado a sua participação, nomeadamente a função pública, com destaque para saúde e ensino, bem como transportes, aviação, comércio, entre outros.
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