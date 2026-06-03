Greve nas escolas: o que diz a lei sobre as faltas dos pais ao trabalho

A greve geral desta quarta-feira voltou a colocar milhares de famílias perante um problema recorrente. Quando a escola fecha e não existe alternativa para acompanhar os filhos, podem os pais faltar ao trabalho? E, se o fizerem, mantêm o direito à remuneração?

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Questionada pela Renascença, a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, recusou esclarecer se os trabalhadores mantêm ou não o salário quando faltam para acompanhar filhos menores devido ao encerramento das escolas. "O Ministério do Trabalho não tem de ter entendimento sobre isso enquanto tal. O que decorre da lei é que se aplica o regime geral das faltas justificadas", afirmou.

A governante acrescentou apenas que "quando há um impedimento absoluto de ir ao trabalho, neste caso por assistência à família, é um regime de falta justificada", mas evitou desenvolver as consequências dessa interpretação.

A posição contrasta com a defendida pela antiga ministra do Trabalho Ana Mendes Godinho.

Ouvida pela Renascença, a ex-governante socialista sustenta que, apesar de a lei não prever expressamente este cenário, o trabalhador não deve perder remuneração quando a falta resulta da necessidade de acompanhar os filhos e não existe alternativa razoável.

"Não existe no Código do Trabalho uma norma especial para as situações em que os pais não conseguem trabalhar porque as escolas encerram e têm que apoiar os filhos, mas existe uma norma que prevê que quando existam razões não imputáveis aos trabalhadores que levam a que tenham que faltar, nomeadamente porque existe um dever legal de apoio às crianças e não tenham alternativa, nestas situações as faltas consideram-se justificadas e não levam à perda de retribuição", defendeu.

A antiga ministra ressalva, contudo, que a situação deve ser devidamente comprovada. "É necessário demonstrar que a escola está mesmo encerrada e que não há alternativa relativamente ao apoio às crianças", acrescentou.

O problema começa na própria lei

A razão para a controvérsia é simples: o Código do Trabalho não contém uma norma especificamente dedicada às faltas dos pais quando as escolas encerram devido a paralisações.

O regime legal mais próximo encontra-se no artigo 49.º do Código do Trabalho, relativo à assistência a filho. A norma permite ao trabalhador faltar para prestar "assistência inadiável e imprescindível, em caso de doença ou acidente" a filho menor de 12 anos.

O problema é que o legislador concebeu este regime para situações de doença ou acidente e não para casos de encerramento de escolas. A greve escolar não surge referida em nenhuma disposição específica do Código do Trabalho.

A norma

Perante a inexistência de uma regra específica, vários juristas procuram o enquadramento legal noutra disposição do Código do Trabalho.

O artigo 249.º considera justificadas diversas situações de ausência ao trabalho, incluindo a "impossibilidade de prestar trabalho devido a facto não imputável ao trabalhador".

É nesta formulação que assenta grande parte da interpretação favorável aos pais.

A leitura é a seguinte: se a escola encerra por razões alheias à vontade da família, se a criança necessita de acompanhamento e se não existe alternativa razoável de cuidado, então o trabalhador encontra-se impossibilitado de prestar trabalho por um facto que não lhe é imputável.

A DECO Proteste interpreta a legislação nesse sentido. Segundo a organização, os pais têm um dever legal de assistência aos filhos menores e a ausência ao trabalho pode enquadrar-se nessa obrigação de proteção.

"Os pais têm dever legal de assistência aos filhos menores de 12 anos. Assim, a ausência ao trabalho motivada pela greve pode-se enquadrar nesta obrigação de proteção e cuidado", disse à Renascença a porta-voz Magda Canas.