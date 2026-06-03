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Metade dos alunos não realizou prova ModA

03 jun, 2026 - 20:48 • Cristina Nascimento

Os alunos de 6º ano que não conseguiram fazer prova ModA de português vão poder fazê-la a 9 de junho, data avançada à Renascença pela Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas e confirmada pelo Ministério da Educação.

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Mais de metade dos alunos, 52%, não realizou a prova ModA de quarta-feira devido à greve geral. Os números foram avançados pelo ministro da Educação.

Em Coimbra, à margem da inauguração de uma residência universitária, Fernando Alexandre fez um balanço do impacto da greve geral nas escolas. “Os dados que eu penso que são mais rigorosos e que nos permitem medir melhor aquilo que foi o efeito da greve foram os efeitos na realização das provas ModA de português, que foram transversais em todo o país para os alunos do 6.º ano”, começou por dizer o governante.

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Os alunos de 6º ano que não conseguiram fazer prova ModA de português vão poder fazê-la a 9 de junho, data avançada à Renascença pela Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas e já foi, entretanto, confirmada pelo Ministério da Educação.

Fernando Alexandre detalhou depois que “48% dos alunos realizaram a prova de português, o que quer dizer que a greve afetou cerca de metade das escolas”. Ou seja, 52% dos alunos não realizaram a prova ModA.

Sobre a segunda data, 9 de junho, Fernando Alexandre garante que “nenhum aluno será prejudicado” e que o Ministério já tinha “um plano de contingência”.

“O enunciado está preparado, vai permitir a comparabilidade, foi feito com muito cuidado, obviamente, para que nenhum aluno seja prejudicado pela greve”, assegura.

Perante a nova data, os diretores das escolas garantem que estarão a postos para assegurar a realização da prova, mas lamentam que a data não tenha sido divulgada mais cedo.

“Era desnecessário estarmos a trabalhar neste preciso momento e na próxima sexta-feira sob enorme pressão, porque temos uma tarefa administrativa imensa para vencer. Temos de convocar professores, outros professores, informar os pais da situação que vai ocorrer na terça-feira e penso que isto seria evitável se o Ministro da Educação antecipadamente nos dissesse qual seria a data para aplicar esta prova”, remata.

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