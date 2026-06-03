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Ministério Público investiga morte de mulher que aguardou assistência médica em Santarém

03 jun, 2026 - 15:55 • Olímpia Mairos

Ministério Público vai apurar as circunstâncias da morte de uma mulher de 73 anos que aguardou socorro em Santarém. A investigação foi confirmada pela PGR.

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O Ministério Público abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de uma mulher de 73 anos que aguardou assistência médica urgente, na noite de sábado, em Santarém. A notícia foi avançada pela SIC e posteriormente confirmada à Renascença pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O caso envolve Tereza Pereira, que, segundo a família, se sentiu mal em casa e aguardou socorro depois de o filho ter contactado o 112 por quatro vezes num espaço de cerca de 15 minutos. Durante esse período, a mulher acabou por perder os sentidos.

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De acordo com a estação de televisão, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) garante que não foram detetadas falhas na resposta prestada. Após analisar as gravações das chamadas efetuadas para o 112, o instituto concluiu que os procedimentos e protocolos em vigor foram cumpridos, não estando prevista a abertura de qualquer averiguação interna.

Segundo o INEM, a situação apenas recebeu prioridade máxima durante o quarto contacto telefónico, quando a vítima já se encontrava inconsciente. Nessa altura, foi acionada uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), que chegou ao local cerca de 13 minutos depois.

Contudo, antes da chegada da equipa de emergência, o filho da vítima decidiu transportá-la pelos próprios meios para o Hospital de Santarém, localizado a aproximadamente um quilómetro da residência.

Tereza Pereira acabaria por morrer cerca de dez minutos após dar entrada na unidade hospitalar.

As causas da morte permanecem por esclarecer, estando agora a investigação do Ministério Público e os resultados da autópsia no centro do apuramento dos factos que levaram à morte da mulher.

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