Montijo: Jovem em prisão preventiva por tentativa de homicídio com arma de fogo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 22 anos suspeito da prática de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de detenção e uso de arma proibida, na sequência de um ataque ocorrido na madrugada de 7 de março, no Montijo.

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Em comunicado, a PJ explica que a detenção foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, com a colaboração da GNR do Montijo, após vários meses de investigação.

Os factos tiveram origem num conflito que começou no interior de um estabelecimento de diversão noturna e que se prolongou para a via pública. Segundo a polícia, já no exterior, o suspeito abordou dois homens, de 27 e 26 anos, que se encontravam dentro de um automóvel, recorrendo a uma arma de fogo.

De acordo com a PJ, o agressor terá efetuado três disparos na direção do habitáculo da viatura, revelando “uma clara intenção de atingi-las com gravidade”.

A investigação permitiu apurar que o suspeito não mantinha qualquer relação prévia com as vítimas. As diligências desenvolvidas pelas autoridades possibilitaram a sua identificação e a recolha de elementos de prova relacionados com as circunstâncias da ocorrência.

A Polícia Judiciária sublinha ainda que o caso provocou “um enorme alarme social”, uma vez que os disparos ocorreram nas imediações de um espaço de diversão noturna habitualmente frequentado por um grande número de pessoas.

Apesar das dificuldades encontradas na sua localização, o suspeito foi intercetado no passado dia 1 de junho. A sua abordagem permitiu a realização de novas diligências de investigação que culminaram na detenção.

O arguido possui antecedentes criminais por crimes relacionados com tráfico de estupefacientes e ofensas à integridade física. Após ser presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, ficando em prisão preventiva.