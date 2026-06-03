PJ detém dois homens suspeitos de roubo e sequestro em Vila Nova de Famalicão

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, de 30 e 31 anos, suspeitos da prática de três crimes de roubo e três crimes de sequestro, ocorridos a 11 de março, em Vila Nova de Famalicão, em duas situações distintas e envolvendo diferentes vítimas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, o Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ refere que os detidos foram identificados como os presumíveis autores dos crimes, tendo sido detidos fora de flagrante delito na sequência das diligências de investigação realizadas.

De acordo com a PJ, a primeira vítima foi abordada pelos suspeitos nas primeiras horas da manhã. Os homens exigiram-lhe, de forma intimidatória, a entrega de 20 euros. Perante a impossibilidade de obter a quantia numa primeira tentativa de levantamento numa caixa ATM, os suspeitos terão recorrido ao sequestro.

“A vítima foi, entretanto, sequestrada pelos autores, que a obrigaram, sob ameaça à integridade física, a conduzi-los, na sua própria viatura, até uma outra caixa ATM”, descreve a Polícia Judiciária.

Já na Avenida Marechal Humberto Delgado, a mulher levantou os 20 euros exigidos e entregou o dinheiro aos suspeitos, permanecendo sempre sob ameaça e vigilância.

Obrigada a conduzir os suspeitos

Segundo a investigação, os homens continuaram a controlar a vítima, obrigando-a a deslocar-se até um bairro associado ao tráfico de droga em Vila Nova de Famalicão.

A PJ adianta que um dos suspeitos abandonou temporariamente o veículo, “presumivelmente para aquisição de produto estupefaciente”, enquanto o outro permaneceu no interior da viatura a vigiar a mulher.

Posteriormente, a vítima foi forçada a transportá-los até um estabelecimento comercial situado próximo da sua residência, momento em que o episódio terminou.

Poucos minutos depois, e ainda na mesma zona, um dos suspeitos terá abordado duas outras vítimas que se encontravam dentro de um automóvel.

Segundo a PJ, o homem entrou na viatura e ordenou-lhes que o transportassem até ao mesmo bairro onde anteriormente se teria deslocado, desta vez “sob ameaça de uma navalha”.

Durante o percurso, exigiu dinheiro às vítimas, acabando por lhes subtrair pouco mais de um euro.

“Uma vez chegados ao local, este saiu da viatura e as vítimas aproveitaram a ocasião para se colocarem em fuga”, refere ainda a Polícia Judiciária.

Os dois detidos serão agora presentes às autoridades judiciárias competentes no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Guimarães para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.