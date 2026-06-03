Prova ModA já tem segunda data: terça-feira, 9 de junho

Os alunos de 6º ano que não conseguiram fazer prova ModA de português esta quarta-feira devido à greve geral vão poder fazê-la a 9 de junho.

A data é avançada à Renascença pela Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas.

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De acordo com dados do Governo, cerca de 40% dos alunos que deviam ter feito a prova não conseguiram fazê-la. O dado foi avançado pela ministra do Trabalho em conferência de imprensa, no âmbito da greve geral. Rosário Palma Ramalho acrescentou que, na área da educação, entre 38 a 45% das escolas fecharam devido à paralisação.

Ainda antes da realização da greve, o ministro Fernando Alexandre garantia que nenhum aluno seria prejudicado e admitia a marcação de uma segunda data.

As provas ModA não entram na classificação final dos anos, mas constituem uma ferramenta de avaliação da evolução das aprendizagens dos alunos das escolas portuguesas.