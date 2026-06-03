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Castelo Branco
Sete meios aéreos combatem incêndio em Idanha-a-Nova
03 jun, 2026 - 18:59 • Ricardo Vieira
O alerta para um incêndio rural na zona de Senhora da Azenha foi dado às 16h21.
Um incêndio deflagrou esta quarta-feira à tarde no concelho de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
O alerta para um incêndio rural na zona de Senhora da Azenha foi dado às 16h21.
A combater as chamas estavam, pelas 18h55, 133 operacionais, apoiados por 27 viaturas e sete meios aéreos.
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- 03 jun, 2026
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