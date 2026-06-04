Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 05 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Albuquerque pede investigação sobre exploração sexual infantil na Madeira

04 jun, 2026 - 23:06 • Lusa

Relatório do Conselho da Europa que sinaliza a Madeira como a região do país com mais casos de exploração sexual infantil de migrantes.

A+ / A-

O presidente do governo regional madeirense, Miguel Albuquerque, mostra-se surpreendido com o relatório do Conselho da Europa que sinaliza a Madeira como a região do país com mais casos de exploração sexual infantil de migrantes e pediu averiguações judiciais.

"Temos de pôr as instâncias judiciais a fazer averiguações e a punir os prevaricadores. Isso é algo que não podemos tolerar numa sociedade civilizada", afirmou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Miguel Albuquerque, que falava aos jornalistas à margem das cerimónias do Corpo de Deus, no Funchal, reagiu desta forma ao relatório do Grupo de Especialistas contra Tráfico de Seres Humanos (GRETA, na sigla inglesa), do Conselho da Europa, divulgado esta quinta-feira.

Segundo o relatório, entre 2021 e 2024, foram registadas em Portugal 690 alegadas vítimas de tráfico, das quais 250 casos foram confirmados.

O documento refere que as crianças e os jovens em Portugal, incluindo as crianças não acompanhadas ou separadas, correm o risco de serem vítimas de diferentes formas de exploração, sendo que os casos de exploração sexual infantil acontecem sobretudo no arquipélago da Madeira.

O presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP) garantiu que não tinha conhecimento desta situação e sublinhou que "todos os índices de criminalidade na Madeira baixaram", com exceção dos crimes de violência doméstica e maus tratos a animais.

"Obviamente compete às instâncias judiciais e nós faremos tudo o que é possível no sentido de punir os prevaricadores", disse, reforçando: "Esses crimes são normalmente praticados em contexto que exige averiguação judicial".

Miguel Albuquerque, também líder da estrutura regional do PSD, sublinhou que são "crimes públicos" e, por isso, "qualquer pessoa que tenha conhecimento [de casos] deve fazer a denúncia".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 05 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?