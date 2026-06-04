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Aeroporto de Lisboa
Comissão Europeia mobiliza 25 agentes e 8 milhões de euros para apoiar Portugal nas fronteiras
04 jun, 2026 - 09:11 • Lusa
O responsável europeu pela tutela salientou que "Portugal está a fazer tudo para que o sistema funcione", em declarações à agência Lusa no arranque do Conselho de Justiça e Assuntos Internos, no Luxemburgo.
A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira ter mobilizado 25 agentes da Frontex e cerca de oito milhões de euros em infraestruturas para apoiar Portugal na gestão das fronteiras, após problemas verificados com o novo Sistema de Entrada/Saída da UE.
"No que respeita à Frontex [Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira], esta conta com cerca de 25 agentes em Portugal, bem como especialistas em documentos que ajudam as autoridades portuguesas na aplicação das regras. Existe também financiamento disponível e penso que, no total, Portugal dispõe de cerca de sete a oito milhões de euros para este efeito, destinados sobretudo a infraestruturas", disse o comissário europeu dos Assuntos Internos, Magnus Brunner.
Duas semanas depois de a Comissão Europeia ter negado à Lusa uma relação entre as filas nos aeroportos em Portugal e o novo sistema Sistema de Entrada/Saída (EES, na sigla inglesa) da União Europeia (UE) e de o Governo ter falado num problema europeu e não apenas português, Magnus Brunner salientou que, "entretanto, Portugal realizou um excelente trabalho de preparação".
"Aumentou os recursos humanos, reforçou as equipas, melhorou os sistemas informáticos e investiu no seu desenvolvimento e nós estamos presentes para prestar apoio. Temos agentes da Frontex e especialistas da Frontex no terreno a apoiar Portugal", elencou.
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