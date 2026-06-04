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Sinistralidade rodoviária
Espanha: Três portugueses morrem após colisão com camião
04 jun, 2026 - 22:39 • Ricardo Vieira
Entre as vítimas está um bebé de quatro meses, uma jovem de 17 anos e um homem de 47 anos.
Um homem, uma jovem e um bebé de nacionalidade portuguesa morreram num acidente de viação em Espanha, na passada terça-feira.
As três vítimas seguiam numa carrinha que chocou com um camião, na zona de Saragoça, indica a Guardia Civil.
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O homem que conduzia a carrinha tinha 47 anos, a jovem 17 anos e o bebé quatro meses.
Fonte da Secretaria de Estado das Comunidades adiantou ao Jornal de Notícias que as "informações preliminares" indicam que as três vítimas têm nacionalidade portuguesa e que já foi oferecido apoio à família.
O motorista do camião envolvido no acidente não sofreu ferimentos.
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