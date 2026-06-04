Espanha: Três portugueses morrem após colisão com camião

Um homem, uma jovem e um bebé de nacionalidade portuguesa morreram num acidente de viação em Espanha, na passada terça-feira.

As três vítimas seguiam numa carrinha que chocou com um camião, na zona de Saragoça, indica a Guardia Civil.

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O homem que conduzia a carrinha tinha 47 anos, a jovem 17 anos e o bebé quatro meses.

Fonte da Secretaria de Estado das Comunidades adiantou ao Jornal de Notícias que as "informações preliminares" indicam que as três vítimas têm nacionalidade portuguesa e que já foi oferecido apoio à família.

O motorista do camião envolvido no acidente não sofreu ferimentos.