Homem de 20 anos mata namorada de 16 anos em Odivelas e é atropelado após fugir

Uma jovem de 16 anos foi assassinada na quarta-feira em Odivelas, Lisboa, sendo o suspeito o namorado de 20 anos, que a terá atingido com uma barra de ferro e acabou atropelado após fugir, adiantou à Lusa fonte policial.

Fonte da PSP de Lisboa indicou à Lusa que a vítima, agredida com uma barra de ferro, foi assistida pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) mas não resistiu aos ferimentos.

O óbito da jovem de 16 anos foi declarado no local.

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O alerta foi dado pelas 19h10 e o crime ocorreu em Famões, concelho de Odivelas, distrito de Lisboa.

O suspeito fugiu do local do crime e, mais tarde, pelas 20:15, foi dado o alerta para um atropelamento envolvendo o homem de 20 anos.

A mesma fonte da PSP indicou que após a força policial ter efetuado diligencias, apurou que o homem atropelado era o suspeito do homicídio, namorado da vítima.

O atropelamento ocorreu no Itinerário Complementar 17, ao quilómetro 12,6, no sentido Odivelas-Oriente.

O homem foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Odivelas, em estado grave, para o Hospital de Santa Maria, adiantou ainda.