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Crime

Jovem que matou a namorada de 16 anos com barra de ferro está em coma

04 jun, 2026 - 14:26 • Ana Kotowicz com Fátima Casanova

Homem de 20 anos foi atropelado por um camião depois de ter atacado a namorada de 16 anos com uma barra de ferro. Tem prognóstico reservado, diz fonte do Santa Maria.

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Está em coma, com prognóstico reservado e numa situação muito delicada. O homem de 20 anos que matou a namorada com uma barra de ferro, em Odivelas, nesta quarta-feira, foi atropelado por um camião no IC17 depois do crime.

Fonte do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, confirmou à Renascença que o homem "está em coma", com "prognóstico reservado". Sem adiantar mais pormenores sobre o homicida, fonte hospitalar disse apenas tratar-se de uma situação clínica "muito delicada".

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Homem de 20 anos mata namorada de 16 anos em Odivelas e é atropelado após fugir

Lisboa

Homem de 20 anos mata namorada de 16 anos em Odivelas e é atropelado após fugir

Suspeito fugiu do local do crime e, uma hora mais (...)

O crime aconteceu ao final da tarde de quarta-feira, em Famões. Uma hora depois do crime, por volta das 20h30, o homem foi atropelado depois de ter tentado atravessar o IC17, no quilómetro 12,6, sentido Odivelas-Oriente.

A jovem de 16 anos, segundo informação avançada pelo Correio da Manhã, foi assassinada depois de ter terminado a relação com o namorado. Terá sido nessa altura que o homem de 20 anos teve uma reação violenta.

A vítima procurou ajuda, mas foi agredida e acabou por morrer à entrada do prédio onde vivia. Foi atingida sobretudo na cabeça com uma barra de ferro.

A PSP esteve no local, mas a investigação está a cargo da Polícia Judiciária.

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