Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Prisão preventiva para suspeito de matar cidadão sem-abrigo em Coimbra

04 jun, 2026 - 13:55 • Lusa

"Os factos tiveram lugar na via pública, na sequência de uma discussão entre o suspeito e a vítima, relacionada com a disputa do espaço onde ambos exerciam a atividade informal de arrumadores de automóveis", referiu o comunicado.

A+ / A-

O homem suspeito de ter matado um cidadão em situação de sem-abrigo, em Coimbra, vai aguardar o desenvolvimento do inquérito em prisão preventiva, segundo fonte da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ).

Ao arguido, de 44 anos, também em situação de sem-abrigo, detido fora de flagrante delito, foi aplicada a medida de coação mais gravosa por um juiz de instrução criminal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Discussão por espaço de “arrumador” termina em tragédia: PJ detém suspeito de matar sem-abrigo em Coimbra

Crime

Discussão por espaço de “arrumador” termina em tragédia: PJ detém suspeito de matar sem-abrigo em Coimbra

Vítima, de 53 anos, morreu na sequência de um trau(...)

Em comunicado, a PJ revelou que o crime ocorreu no domingo, sendo o arguido suspeito da prática de um crime de homicídio.

"Os factos tiveram lugar na via pública, na sequência de uma discussão entre o suspeito e a vítima, relacionada com a disputa do espaço onde ambos exerciam a atividade informal de arrumadores de automóveis", referiu o comunicado.

Segundo a PJ, "no decurso da discussão, o suspeito muniu-se de um barrote de madeira e desferiu uma violenta pancada na cabeça da vítima, com 53 anos, provocando a sua queda e perda momentânea de consciência".

Após a agressão, a vítima "deslocou-se para o local onde habitualmente pernoitava, vindo a ser encontrada sem vida, no dia seguinte", adiantou a PJ.

"O exame médico-legal concluiu que a causa provável da morte foi um traumatismo cranioencefálico, compatível com a dinâmica dos factos apurada no âmbito da investigação", esclareceu o comunicado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?