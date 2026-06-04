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Crime
Prisão preventiva para suspeito de matar cidadão sem-abrigo em Coimbra
04 jun, 2026 - 13:55 • Lusa
"Os factos tiveram lugar na via pública, na sequência de uma discussão entre o suspeito e a vítima, relacionada com a disputa do espaço onde ambos exerciam a atividade informal de arrumadores de automóveis", referiu o comunicado.
O homem suspeito de ter matado um cidadão em situação de sem-abrigo, em Coimbra, vai aguardar o desenvolvimento do inquérito em prisão preventiva, segundo fonte da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ).
Ao arguido, de 44 anos, também em situação de sem-abrigo, detido fora de flagrante delito, foi aplicada a medida de coação mais gravosa por um juiz de instrução criminal.
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Crime
Discussão por espaço de “arrumador” termina em tragédia: PJ detém suspeito de matar sem-abrigo em Coimbra
Vítima, de 53 anos, morreu na sequência de um trau(...)
Em comunicado, a PJ revelou que o crime ocorreu no domingo, sendo o arguido suspeito da prática de um crime de homicídio.
"Os factos tiveram lugar na via pública, na sequência de uma discussão entre o suspeito e a vítima, relacionada com a disputa do espaço onde ambos exerciam a atividade informal de arrumadores de automóveis", referiu o comunicado.
Segundo a PJ, "no decurso da discussão, o suspeito muniu-se de um barrote de madeira e desferiu uma violenta pancada na cabeça da vítima, com 53 anos, provocando a sua queda e perda momentânea de consciência".
Após a agressão, a vítima "deslocou-se para o local onde habitualmente pernoitava, vindo a ser encontrada sem vida, no dia seguinte", adiantou a PJ.
"O exame médico-legal concluiu que a causa provável da morte foi um traumatismo cranioencefálico, compatível com a dinâmica dos factos apurada no âmbito da investigação", esclareceu o comunicado.
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