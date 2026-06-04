- Noticiário das 10h
- 04 jun, 2026
-
Segurança
Seis detidos durante a greve geral serão ouvidos por juiz amanhã
04 jun, 2026 - 09:01 • Liliana Monteiro , João Carlos Malta
A confirmação é dada à Renascença por fonte judicial. As detenções ocorreram após confrontos com as forças de segurança, na quarta-feira ao final da tarde.
Os seis detidos na sequência de confrontos com a polícia durante a greve geral, junto à Assembleia da República, serão presentes amanhã de manhã a juiz no Campus de Justiça, em Lisboa, para o primeiro interrogatório judicial, anunciou fonte policial à Renascença.
As pessoas que foram detidas passaram a noite no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.
As detenções ocorreram após confrontos com as forças de segurança, na quarta-feira ao final da tarde, indica a PSP, que "neste momento não tem registo de feridos".
O superintendente Jorge Resende, da PSP, em declarações aos jornalistas na escadaria em frente ao Parlamento, disse que os manifestantes estão indiciados pelos crimes de desobediência e de resistência e coação sobre funcionário.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Após o fim da manifestação da CGTP em dia de greve geral, pelas 16h15, um grupo de jovens permaneceu em frente ao Parlamento.
A tensão foi crescendo e começaram a ser arremessados objetos contra a polícia, que tentava reabrir a rua ao trânsito, pelas 17h50. Pouco depois, o grupo de manifestantes tentou cortar o trânsito e arremessou garrafas contra a polícia.
- Noticiário das 10h
- 04 jun, 2026
-
- Greve Geral: Sindicato dos Enfermeiros anuncia adesão de 75,3%
- 🔴 Ao minuto: recorde a greve geral de 3 de junho
- Greve geral, buscas no PS e Portugal no Conselho de Segurança
- Retratos de uma greve geral. "Vamos derrotar o pacote do patrão"
- "Residual" no privado e "reduzida" no público. Ministra faz balanço da greve geral
- Greve geral: seis detidos após confrontos junto ao Parlamento
- Greve Geral: Sindicato dos Enfermeiros anuncia adesão de 75,3%
- 🔴 Ao minuto: recorde a greve geral de 3 de junho
- Greve geral, buscas no PS e Portugal no Conselho de Segurança
- Retratos de uma greve geral. "Vamos derrotar o pacote do patrão"
- "Residual" no privado e "reduzida" no público. Ministra faz balanço da greve geral
- Greve geral: seis detidos após confrontos junto ao Parlamento