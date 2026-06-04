Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 04 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Segurança

Seis detidos durante a greve geral serão ouvidos por juiz amanhã

04 jun, 2026 - 09:01 • Liliana Monteiro , João Carlos Malta

A confirmação é dada à Renascença por fonte judicial. As detenções ocorreram após confrontos com as forças de segurança, na quarta-feira ao final da tarde.

A+ / A-

Os seis detidos na sequência de confrontos com a polícia durante a greve geral, junto à Assembleia da República, serão presentes amanhã de manhã a juiz no Campus de Justiça, em Lisboa, para o primeiro interrogatório judicial, anunciou fonte policial à Renascença.

As pessoas que foram detidas passaram a noite no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

As detenções ocorreram após confrontos com as forças de segurança, na quarta-feira ao final da tarde, indica a PSP, que "neste momento não tem registo de feridos".

O superintendente Jorge Resende, da PSP, em declarações aos jornalistas na escadaria em frente ao Parlamento, disse que os manifestantes estão indiciados pelos crimes de desobediência e de resistência e coação sobre funcionário.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Após o fim da manifestação da CGTP em dia de greve geral, pelas 16h15, um grupo de jovens permaneceu em frente ao Parlamento.

A tensão foi crescendo e começaram a ser arremessados objetos contra a polícia, que tentava reabrir a rua ao trânsito, pelas 17h50. Pouco depois, o grupo de manifestantes tentou cortar o trânsito e arremessou garrafas contra a polícia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 04 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?