Colocados mais de 5.400 professores em zonas com maior carência de docentes

As listas definitivas de colocação de docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, através dos concursos interno e externo, foram hoje publicadas pela Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE), divulgou, em comunicado, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).

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Segundo dados da AGSE, foram colocados 19.172 professores, dos quais 5.454 em zonas do país "com mais dificuldade de atração e retenção de docentes".

O ministério liderado por Fernando Alexandre sublinhou que a colocação "a mais de três meses do arranque do novo ano letivo de 2026/2027 é fundamental para assegurar a serenidade, a estabilidade e o planeamento atempado da vida pessoal e profissional dos docentes, bem como das escolas".

O MECI detalhou que no QZP 45 (Amadora, Cascais, Loures, Odivelas, Oeiras, Sintra, Vila Franca de Xira e Lisboa) foram colocados 2.814 professores e no QZP 46 (Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Montijo), 1.124.

"Entre os Grupos de Recrutamento, foi no 1.º Ciclo do Ensino Básico (3.090), na Educação Especial 1 (1.784) e na Educação Pré-Escolar (1.697) que foram preenchidas mais vagas. O 1.º Ciclo do Ensino Básico é um dos Grupos de Recrutamento que tem registado maior carência de docentes nos últimos anos", sublinhou o MECI.

Através do concurso interno, 14.396 professores de carreira vinculados a Quadros de Agrupamento/Escola (QA/QE) ou Quadros de Zona Pedagógica (QZP) mudaram de local de vínculo, transitaram de escola ou de grupo de recrutamento.

Através do concurso externo, 4.776 docentes entraram nos quadros do MECI.

O ministério destacou que "todos os candidatos admitidos ao concurso externo e que não obtiveram colocação podem apresentar-se à contratação inicial, a partir de 06 de julho, devendo, caso assim o entendam, manifestar preferências".

Os docentes agora colocados têm um prazo de cinco dias úteis para aceitar a colocação na plataforma eletrónica SIGRHE da AGSE, pode ler-se.

O MECI referiu ainda, na mesma nota de imprensa, que, a partir do ano letivo de 2027/2028, o modelo de colocação de docentes "sofre alterações significativas, já negociadas com os sindicatos", passando a existir "um concurso interno e externo, com caráter anual, que garante o direito à mobilidade dos docentes já vinculados e a satisfação de necessidades permanentes, mediante a ocupação de lugares de quadro".

"Desta forma, é respeitada a legítima expectativa de conciliação da profissão docente com a vida familiar. A colocação respeitará sempre a graduação profissional", sublinhou o MECI.

Haverá também "um concurso em contínuo, ao longo de todo o ano, para a satisfação das necessidades temporárias das escolas que, numa primeira fase, permite a mobilidade interna dos professores dos quadros e, posteriormente, o recrutamento de novos professores disponíveis para ensinar".

"Este concurso inovador garante a colocação diária de docentes, reduzindo os períodos de alunos sem professor. A colocação respeitará sempre a graduação profissional", destacou o MECI.

O ministério realçou ainda que tem como "objetivo prioritário reduzir significativamente os tempos de colocação de docentes e, consequentemente, o número de alunos sem aulas por períodos prolongados", assegurando uma resposta mais rápida às necessidades diárias das escolas.