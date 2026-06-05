​Época de exames à porta? Saiba onde se pode estudar

Milhares de estudantes do ensino básico e secundário terminam as aulas esta sexta-feira, mais cedo do que os restantes alunos. Porquê? Porque vão ter exames.

Os alunos de 9º prestam provas a Português e Matemática, os do 11º e 12º ano fazem exames nacionais que já vão contar para o acesso ao Ensino Superior. Quem já está na Universidade, aproxima-se a passos largos de nova época de exames.

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Para os que procuram espaços para estudar individualmente ou em conjunto, em dias de semana ou aos sábados e domingos, em horários “nine to five” ou fora de horas, a Renascença sugere sítios que podem responder às necessidades de quem se prepara para as provas.

Bibliotecas de Lisboa e arredores

Em Lisboa, as bibliotecas públicas da rede BLX são sempre uma opção. Há 15 espaços, em diversos pontos da cidade. A maioria está aberta das 10h00 às 18h00, de segunda a sexta, mas algumas têm horários mais específicos. Destaque para a Biblioteca António Mega Ferreira, no Parque das Nações. Está aberta praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já a Biblioteca de Alcântara ou a Biblioteca de Marvila estão abertas das 10h00 às 20h00, de segunda a sábado.

O acesso às bibliotecas de Lisboa é aberto a todas as pessoas, incluindo menores de 18 anos, mas pode ser necessário ter cartão da rede BLX (é gratuito).

No Município de Oeiras, há meia dúzia de equipamentos, alguns com horário mais alargado, como é o caso da Biblioteca de Algés. Em Loures, há duas bibliotecas municipais – Ary dos Santos e José Saramago – as duas abertas de segunda a sábado, com horários que variam entre as 11h00 e as 17h00 ou 10h00-19h00.

Além da Grande Lisboa, as bibliotecas municipais também devem ser sempre equacionadas, ainda que existam em menor quantidade noutras cidades. No Porto, por exemplo, a Biblioteca Municipal Almeida Garrett está aberta de segunda a sexta das 9h00 às 21h00 e aos sábados das 10h00 às 18h00.



Espaços de estudo abertos nas Universidades fora de horas

As universidades também são sempre espaços a procurar, entre bibliotecas e salas de estudo, mas atenção que podem ser pedidos cartões de estudantes para poder entrar. Há algumas com horários alargados, por exemplo, o Caleidoscópio, no Campo Grande, em Lisboa, que está aberto todos os dias entre as 8h00 e as 6h00; ou a Sala de Estudo do Técnico Innovation Center com horário 24 horas por dia, 7 dias por semana.

No Porto, destaque para dois e-learning café da Universidade do Porto, o da Asprela (segunda a domingo das 9h30 à 1h30) e o do Jardim Botânico do Porto (segunda a domingo das 10h00 às 22h00), ambos com horário alargado.

Cafés, livrarias e até bancos

Há também espaços de restauração ou comerciais que podem ser amigos dos estudantes. Por exemplo, os cafés da Padaria Portuguesa, a livraria Ler Devagar (no Lx Factory, em Lisboa, aberta entre as 10h00 e as 21h00) ou espaços de restauração de centros comerciais.

Menos comum, o banco Santander tem espaços de cowork aberto a todos e com um horário mais alargado do que os balcões do banco. Os WorkCafé do Santander estão abertos das 8h30 às 18h00, há três em Lisboa, dois no Porto, um em Coimbra, outro em Aveiro e um Espinho.

Com o tempo sem chuva e temperaturas amenas, os jardins também podem ser uma opção, pelo menos até que a bateria do portátil o permita.