Homem atropelou ex-companheira. Já tinha cumprido pena por homicídio de outra mulher

De acordo com a PSP, o suspeito e a vítima, que namoravam desde 2021, com coabitação, terminaram a relação em abril e, "desde então, o suspeito ameaçava a ex-companheira", dizendo-lhe, nomeadamente, "que a matava caso soubesse de algum novo relacionamento".

Segundo um comunicado da PSP, o suspeito – com antecedentes criminais por violência doméstica, tendo cumprido pena de prisão pelo homicídio de outra ex-companheira – foi intercetado e detido na terça-feira, na freguesia de Algueirão Mem-Martins, concelho de Sintra.

Um homem de 59 anos, residente no concelho de Sintra, ficou em prisão preventiva pela prática do crime de violência doméstica contra a ex-companheira, de 48 anos, informou esta sexta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

O homem foi alvo de mandados de detenção fora de flagrante delito e de busca e apreensão, depois de, a 23 de maio, ter tentado atropelar a vítima.

Segundo relata a PSP, a mulher havia aceitado encontrar-se com o suspeito num local público, "para lhe aplicar uma medicação intramuscular para aliviar as dores".

Chegado ao local combinado, "o suspeito iniciou marcha na direção da vítima, que se encontrava no passeio, de costas para o veículo", atingindo-a nas pernas e fazendo-a cair ao chão.

"A vítima conseguiu colocar-se em pé e fugir para um hotel ali perto", tendo sofrido "dores, hematomas e escoriações nas pernas e braços".

O suspeito apoderou-se do telemóvel da vítima, que caíra ao chão, "e abandonou o local sem [a] socorrer", acrescenta a PSP.

Na busca não domiciliária realizada à viatura do detido foi apreendida uma faca de cozinha com 12,5 cm de lâmina.

Presente a tribunal na quarta-feira, o homem viu ser-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.