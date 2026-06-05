- Noticiário das 20h
- 05 jun, 2026
-
Violência doméstica
Homem atropelou ex-companheira. Já tinha cumprido pena por homicídio de outra mulher
05 jun, 2026 - 19:31 • Lusa
Suspeito de 59 anos, com antecedentes criminais, foi detido na freguesia de Algueirão Mem-Martins.
Um homem de 59 anos, residente no concelho de Sintra, ficou em prisão preventiva pela prática do crime de violência doméstica contra a ex-companheira, de 48 anos, informou esta sexta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).
Segundo um comunicado da PSP, o suspeito – com antecedentes criminais por violência doméstica, tendo cumprido pena de prisão pelo homicídio de outra ex-companheira – foi intercetado e detido na terça-feira, na freguesia de Algueirão Mem-Martins, concelho de Sintra.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
De acordo com a PSP, o suspeito e a vítima, que namoravam desde 2021, com coabitação, terminaram a relação em abril e, "desde então, o suspeito ameaçava a ex-companheira", dizendo-lhe, nomeadamente, "que a matava caso soubesse de algum novo relacionamento".
Romper o Silêncio
"Há uma pandemia associada à violência doméstica: os efeitos na saúde", diz psicólogo
Estudos revelam que exposição à violência doméstic(...)
O homem foi alvo de mandados de detenção fora de flagrante delito e de busca e apreensão, depois de, a 23 de maio, ter tentado atropelar a vítima.
Segundo relata a PSP, a mulher havia aceitado encontrar-se com o suspeito num local público, "para lhe aplicar uma medicação intramuscular para aliviar as dores".
Chegado ao local combinado, "o suspeito iniciou marcha na direção da vítima, que se encontrava no passeio, de costas para o veículo", atingindo-a nas pernas e fazendo-a cair ao chão.
"A vítima conseguiu colocar-se em pé e fugir para um hotel ali perto", tendo sofrido "dores, hematomas e escoriações nas pernas e braços".
O suspeito apoderou-se do telemóvel da vítima, que caíra ao chão, "e abandonou o local sem [a] socorrer", acrescenta a PSP.
Na busca não domiciliária realizada à viatura do detido foi apreendida uma faca de cozinha com 12,5 cm de lâmina.
Presente a tribunal na quarta-feira, o homem viu ser-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.
- Noticiário das 20h
- 05 jun, 2026
-
- Há queixas de violência doméstica e abuso sexual para assegurar guarda dos filhos, diz juíza
- Especialista questiona modelo das casas de abrigo: "É uma situação revitimizante"
- "Há uma pandemia associada à violência doméstica: os efeitos na saúde", diz psicólogo
- PSP regista mais de 3.700 casos de violência doméstica no primeiro trimestre do ano
- Número de pulseiras eletrónicas no âmbito de violência doméstica mais do que duplicou em 10 anos
- Vítimas de violência doméstica deviam ter advogado do Estado atribuído, diz antiga bastonária
- Vítimas de violência doméstica também são "vítimas da burocracia do Estado"
- Violência doméstica: "Não culpem os profissionais da justiça de as coisas não funcionarem"
- Casas de abrigo "desvirtuadas". "É diferente ser vítima de violência doméstica em Lisboa ou em Braga"
- Violência doméstica: "Precisamos alterar preconceitos na cabeça de polícias, procuradores e comunidade"
- Detenções por violência doméstica em flagrante delito aumentaram
- Violência doméstica. "Temos de ser muito duros" com reincidência
- Há queixas de violência doméstica e abuso sexual para assegurar guarda dos filhos, diz juíza
- Especialista questiona modelo das casas de abrigo: "É uma situação revitimizante"
- "Há uma pandemia associada à violência doméstica: os efeitos na saúde", diz psicólogo
- PSP regista mais de 3.700 casos de violência doméstica no primeiro trimestre do ano
- Número de pulseiras eletrónicas no âmbito de violência doméstica mais do que duplicou em 10 anos
- Vítimas de violência doméstica deviam ter advogado do Estado atribuído, diz antiga bastonária
- Vítimas de violência doméstica também são "vítimas da burocracia do Estado"
- Violência doméstica: "Não culpem os profissionais da justiça de as coisas não funcionarem"
- Casas de abrigo "desvirtuadas". "É diferente ser vítima de violência doméstica em Lisboa ou em Braga"
- Violência doméstica: "Precisamos alterar preconceitos na cabeça de polícias, procuradores e comunidade"
- Detenções por violência doméstica em flagrante delito aumentaram
- Violência doméstica. "Temos de ser muito duros" com reincidência