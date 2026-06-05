Libertados cinco detidos em confrontos junto ao Parlamento

Cinco detidos após a manifestação frente ao parlamento no dia greve geral ficaram esta sexta-feira com termo de identidade e residência (TIR) após serem ouvidos em tribunal para aplicação de medidas de coação.

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O juiz dividiu o caso em dois processos. Três arguidos estão indiciados por resistência e coação, confirmou a advogada Carmo Afonso.

Após a manifestação frente ao parlamento na quarta-feira, dia da greve geral, a PSP deteve seis pessoas, tendo uma delas sido entretanto libertada e notificada para comparecer no Campus de Justiça.

Os restantes cinco arguidos detidos foram ouvidos esta sexta-feira em tribunal para aplicação de medidas de coação.

Segundo informações avançadas pela PSP, os cinco detidos são quatro homens, com 22, 24, 26 e 34 anos e uma mulher, de 26 anos, suspeitos da prática do crime de resistência e coação sobre funcionário. O sexto detido já libertado é suspeito do crime de dano, alegadamente por incendiar caixotes do lixo.

Segundo explicou a PSP, por volta das 18h00, já depois de terminado o protesto sindical da CGTP, um grupo de dezenas de jovens voltou a colocar as barreiras metálicas retiradas pela PSP tentando assim cortar o trânsito junto ao parlamento.

A PSP referiu que os jovens se mantiveram no local, alguns sentados no chão, com insultos aos polícias, com arremesso de garrafas e incendiando caixotes, e depois de avisados por diversas vezes pela PSP para o cometimento de crimes de desobediência e resistência e coação mantiveram os confrontos.

Após a intervenção da PSP, que interveio com bastonadas, os manifestantes fugiram pelas ruas limítrofes, ficando a situação mais tranquila pela 19:00, mas mantendo-se a PSP no local enquanto as ruas eram desimpedidas dos caixotes queimados e outros detritos.

[em atualização]