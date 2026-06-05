Mais de 27 mil infrações ambientais detetadas pela GNR em 2025

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou mais de 27 mil infrações ambientais em 2025, entre processos-crime e autos de contraordenação, reforçando o seu compromisso na defesa da natureza e do território nacional. Os dados foram divulgados esta sexta-feira, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente.

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Segundo a GNR, a ação do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) traduziu-se na elaboração de 6.798 processos-crime e no levantamento de 20.535 autos de contraordenação em matéria ambiental, números que evidenciam a persistência de comportamentos lesivos para os recursos naturais e a biodiversidade.

“Estes resultados evidenciam a persistência de comportamentos que comprometem a conservação da natureza e a utilização sustentável dos recursos naturais, bem como a relevância do trabalho desenvolvido pela Guarda na defesa do ambiente”, sublinha a instituição.

Além da vertente de fiscalização e investigação, a GNR destaca também o trabalho de sensibilização desenvolvido em todo o território nacional. Durante este ano foram promovidas 6 196 ações de sensibilização e informação ambiental, que envolveram 112.974 participantes.

A colaboração dos cidadãos continua igualmente a desempenhar um papel importante na proteção do ambiente. Através da Linha SOS Ambiente e Território foram registadas 15.546 denúncias em 2025, um número que, segundo a Guarda, reflete uma crescente consciencialização da população para as questões ambientais.

“A participação dos cidadãos assume igualmente um papel fundamental na deteção precoce de situações lesivas para o ambiente e na proteção do território”, refere a GNR.

Ao assinalar o Dia Mundial do Ambiente, a Guarda recorda que a qualidade do ar, da água, dos solos e dos ecossistemas é essencial para o bem-estar das populações e para a sustentabilidade do território. Contudo, alerta para ameaças que continuam a afetar o ambiente, como a degradação dos habitats naturais, a poluição, os incêndios rurais, o abandono indevido de resíduos e outras práticas prejudiciais à vida selvagem.

“A proteção ambiental é uma responsabilidade partilhada”, recorda a GNR, apelando à adoção de comportamentos responsáveis, à correta gestão de resíduos, ao respeito pelos ecossistemas e à denúncia de práticas lesivas para o ambiente.

A instituição conclui reafirmando o seu compromisso na proteção da natureza e do território nacional, garantindo que continuará a desenvolver diariamente ações de vigilância, prevenção, fiscalização e investigação em prol de um futuro mais sustentável para as gerações presentes e futuras.