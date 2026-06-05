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Mulher detida no Aeroporto de Lisboa com 18 quilos de canábis na bagagem

05 jun, 2026 - 14:07 • Olímpia Mairos

Suspeita, de 48 anos, foi intercetada no Aeroporto Humberto Delgado com droga suficiente para produzir pelo menos 7.100 doses individuais, segundo a Polícia Judiciária.

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Uma mulher de 48 anos foi detida no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeitas de tráfico de estupefacientes, depois de ter sido intercetada na posse de cerca de 18 quilos de canábis transportados na sua bagagem proveniente de um país asiático.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) refere que a detenção foi efetuada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira.

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Segundo a PJ, a suspeita, uma cidadã estrangeira, transportava uma “quantidade elevada de canábis, cerca de 18 Kg”, que tinha sido trazida por via aérea até Lisboa.

As autoridades estimam que, caso a droga tivesse chegado ao mercado ilegal, seria suficiente para a preparação de “pelo menos 7.100 doses individuais”.

A Polícia Judiciária acrescenta que este número “poderá ser significativamente superior em função da qualidade e da concentração de princípio ativo, habitualmente presente nas plantas provenientes da referida região”, aspeto que será determinado após análises laboratoriais realizadas pelo Laboratório de Polícia Científica.

A detenção ocorreu no âmbito de operações regulares de fiscalização e combate ao tráfico de droga realizadas nas fronteiras nacionais. De acordo com a PJ, estas ações visam a “prevenção e repressão da introdução de produtos estupefacientes em território nacional”.

A mulher detida será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas. As investigações prosseguem.

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