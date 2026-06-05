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​Petição para discutir Cuidados Paliativos ultrapassa 7.500 assinaturas

05 jun, 2026 - 17:58 • João Maldonado , Henrique Cunha

Número de assinaturas recolhidas (e que estão agora a ser validadas) ultrapassa o necessário para ser discutido no plenário da Assembleia da República. Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos fala num “passo importantíssimo" pela equidade de acesso a este tipo de cuidados.

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Ultrapassadas as 7.500 assinaturas, a petição que defende o acesso equitativo a cuidados paliativos de qualidade será apreciada no plenário da Assembleia da República. “É um passo importantíssimo”, que significa “a consciencialização da sociedade sobre algo que nos diz respeito a todos”, salienta a presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos.

A validade das assinaturas está neste momento a ser verificada, explica Catarina Pazes em declarações à Renascença, mas tudo se confirmando e ambicionando “chegar a muito mais”, a petição, lançada em maio, será mesmo discutida pelos deputados.

Cuidados Paliativos. "Precisamos de ações, precisamos de mudança efetiva"

Catarina Pazes

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Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos já re(...)

O objetivo é que todas as pessoas em Portugal possam ter acesso a este tipo de cuidados médicos, para “abordar e aliviar o sofrimento”, investindo em mais respostas, “sem precisar de pensar se naquele lugar onde vivo tenho ou não tenho uma equipa que me possa dar essa ajuda”.

“É legítima a expectativa de: se eu tenho uma doença grave e ameaçadora da vida, para além de todos os outros clínicos e todas as outras áreas da saúde que podem ajudar, também quero ter uma equipa multidisciplinar que me pode apoiar sempre que é preciso e que me pode ajudar no processo de doença. Quer a nível do maior controlo dos sintomas físicos, quer a nível do processo de tomada de decisão e do próprio processo de integração da doença na vida, quer do próprio doente, quer da família”, sublinha Catarina Pazes.

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