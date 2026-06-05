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PJ detém homem suspeito de abusar sexualmente da irmã menor em Torres Vedras

05 jun, 2026 - 11:56 • Olímpia Mairos

Suspeito terá abusado da vítima desde os três anos. Crimes prolongaram-se durante mais de uma década até serem denunciados pela menor à mãe.

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A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve em Torres Vedras um homem de 24 anos suspeito da prática de dezenas de crimes de abuso sexual de crianças e de recurso à prostituição de menores, tendo como vítima a sua irmã, atualmente com 14 anos.

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De acordo com o comunicado, os abusos tiveram início quando a vítima tinha apenas três anos de idade, prolongando-se até ao passado mês de março. Foi nessa altura que a menor revelou os factos à mãe, que comunicou de imediato a situação ao piquete da Polícia Judiciária.

A investigação foi conduzida pela Secção de Investigação de Crimes Sexuais, que procedeu à inquirição da vítima e dos progenitores, bem como ao interrogatório do suspeito. A recolha de prova permitiu sustentar os indícios da prática reiterada dos crimes.

O suspeito acabou por ser detido fora de flagrante delito pelas autoridades.

O homem será agora presente ao Tribunal de Loures para primeiro interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.

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