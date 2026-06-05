Pombal: Mais de 20 mil doses de cocaína e haxixe apreendidas em operação da GNR

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve três homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 38 anos, por suspeitas de tráfico de estupefacientes, no âmbito de uma operação que decorreu nas localidades de Montijo, Ansião e Seia.

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Segundo o Comando Territorial de Leiria, a investigação, conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, decorria há cerca de um ano e culminou, no passado dia 3 de junho, com o cumprimento de três mandados de detenção, quatro buscas domiciliárias e oito buscas não domiciliárias, incluindo sete em veículos.

Em comunicado, a GNR refere que a operação permitiu apreender 17.600 doses de cocaína e 2.727 doses de haxixe, além de diverso material associado à atividade criminosa. Entre os bens apreendidos encontram-se ainda 14 botijas de óxido nitroso, 6.260 euros em numerário, 16 telemóveis, quatro balanças digitais de pesagem, duas máquinas contadoras de notas, sete televisores LCD e dois veículos automóveis.

Foram igualmente apreendidos vários equipamentos informáticos, um computador, um disco rígido e diverso material relacionado com a prática do crime de tráfico de estupefacientes. A operação resultou ainda na apreensão de artigos em ouro e prata, incluindo anéis, brincos, um fio, uma pulseira e um terço.

De acordo com a GNR, os quatro detidos serão presentes esta sexta-feira, 5 de junho, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Leiria, onde lhes serão aplicadas as respetivas medidas de coação.

A força de segurança destaca que a ação contou com o reforço de toda a estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Leiria, bem como da Unidade de Intervenção da GNR e dos Comandos Territoriais da Guarda e de Setúbal.