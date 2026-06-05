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Meteorologia
Tempo. Ligeira subida das temperaturas a partir do fim de semana
05 jun, 2026 - 07:35 • João Malheiro
O país deverá começar a sentir a chegada de uma massa de ar mais quente que chegará à Península Ibérica.
Este fim de semana trará uma ligeira subida das temperaturas, especialmente das mínimas, que se deve manter na próxima semana.
De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), haverá uma subida geral da temperatura, mas é esperado céu muito nublado nas
regiões Norte e Centro, com períodos de chuva fraca ou chuvisco até ao fim da manhã de sábado.
Mais tarde, o país deverá começar a sentir a chegada de uma massa de ar mais quente que chegará à Península Ibérica. Este efeito vai sentir-se mais no interior do que no litoral.
Já no domingo, o céu estará sobretudo pouco nublado ou limpo e será um dia ainda mais quente.
As temperaturas mínimas deverão rondar entre os 13 graus e os 19 graus, enquanto as máximas oscilaram entre os 22 graus e os 34 graus, dependendo da região de Portugal continental.
Já no Arquipélago da Madeira e no Arquipélago dos Açores o tempo será sobretudo pouco nublado ou muito nublado, com temperaturas estáveis que não deverão sofrer oscilações significativas.
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