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Meteorologia

Tempo. Ligeira subida das temperaturas a partir do fim de semana

05 jun, 2026 - 07:35 • João Malheiro

O país deverá começar a sentir a chegada de uma massa de ar mais quente que chegará à Península Ibérica.

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Este fim de semana trará uma ligeira subida das temperaturas, especialmente das mínimas, que se deve manter na próxima semana.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), haverá uma subida geral da temperatura, mas é esperado céu muito nublado nas
regiões Norte e Centro, com períodos de chuva fraca ou chuvisco até ao fim da manhã de sábado.

Mais tarde, o país deverá começar a sentir a chegada de uma massa de ar mais quente que chegará à Península Ibérica. Este efeito vai sentir-se mais no interior do que no litoral.

Já no domingo, o céu estará sobretudo pouco nublado ou limpo e será um dia ainda mais quente.

As temperaturas mínimas deverão rondar entre os 13 graus e os 19 graus, enquanto as máximas oscilaram entre os 22 graus e os 34 graus, dependendo da região de Portugal continental.

Já no Arquipélago da Madeira e no Arquipélago dos Açores o tempo será sobretudo pouco nublado ou muito nublado, com temperaturas estáveis que não deverão sofrer oscilações significativas.

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