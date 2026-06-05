Universidade dos Açores lidera projeto para monitorizar remotamente emissões de CO2 vulcânico

O Instituto de Vulcanologia e Avaliação de Riscos (IVAR) da Universidade dos Açores coordena um projeto para mapear emissões de dióxido de carbono (CO2) em ambientes vulcânicos a partir do Espaço, desenvolvendo novas ferramentas para reforçar a monitorização.

O projeto "BREATHE -- Respiração da Terra em aquecimento: cartografar o fluxo de CO2 desde a Terra até ao Espaço" é financiado em 243.592,70 euros pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), tendo como entidade beneficiária a Fundação Gaspar Frutuoso, e, segundo a coordenação, "pode ser considerado na vanguarda da ciência, contribuindo para redefinir estratégias de monitorização vulcânica, modelar o ciclo do carbono e responder às alterações climáticas".

Em declarações à agência Lusa, a investigadora responsável pelo projeto, Maria de Fátima Viveiros, diretora do IVAR, adiantou que a iniciativa permite ultrapassar as limitações dos métodos tradicionais, que exigem deslocações ao local e equipamento específico.

O BREATHE visa desenvolver "novas ferramentas de deteção remota capazes de identificar anomalias de CO2 em solos, lagoas, zonas costeiras e áreas submarinas, e discriminar a sua origem (biogénica ou vulcânica), complementando as medições no terreno", por vezes dificultadas pela "densa vegetação ou porque se trata de zonas de difícil acesso".

"Este projeto oferece uma estrutura abrangente e inovadora e vai permitir monitorizar mais vulcões e ter mais indicações que nos possam auxiliar a dar uma resposta mais eficaz num possível momento de reativação", destacou Fátima Viveiros.

O projeto vai decorrer durante três anos, envolvendo 17 investigadores de Portugal, França, Espanha, Suécia e Itália.

A primeira reunião foi realizada em maio, nas instalações do IVAR, na Universidade dos Açores, onde foram definidas as áreas de estudo na ilha de São Miguel, centradas nos vulcões das Furnas e do Fogo.

Os resultados obtidos serão posteriormente aplicados na ilha Terceira, na zona do vulcão de Santa Bárbara, e em La Palma, nas Canárias (Espanha).

"Vamos desenvolver o projeto essencialmente em São Miguel e, posteriormente, testá-lo nestes outros locais. Não se trata de substituir as medições locais, mas complementar os trabalhos que já fazemos nos locais identificados", acrescentou a investigadora.

No caso da ilha de São Miguel, os investigadores já conhecem áreas com anomalias de CO2 ao nível dos solos, nos lagos e junto à linha de costa.

"Queremos desenvolver ferramentas que permitam identificar emissões de CO2 a partir do Espaço, sobretudo em zonas de difícil acesso, onde nem sempre é possível realizar medições diretas", explicou Fátima Viveiros.

De acordo com a investigadora, existem atualmente nos Açores oito estações permanentes que medem o dióxido de carbono, a cada hora, em diferentes sistemas vulcânicos.

Por outro lado, os investigadores fazem medições do dióxido de carbono emitido pelos solos, lagos e ribeiras através de deslocações ao local e usando equipamento específico, daí um dos principais desafios do projeto ser agora implementar ferramentas inovadoras de deteção remota.

Fátima Viveiros sublinhou que a criação de novas ferramentas de monitorização "faz todo o sentido em zonas vulcânicas", referindo que o dióxido de carbono é considerado um dos principais precursores da reativação vulcânica -- frequentemente, é o primeiro gás libertado quando novo magma ascende no interior da Terra.

A par do IVAR, a equipa científica integra igualmente membros do Okeanos (Instituto de Investigação em Ciências do Mar), do Centro de Biotecnologia dos Açores (CBA) e do Centro de investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO - Açores), reunindo geólogos, biólogos, físicos e botânicos.

Além da sua relevância para a vigilância vulcânica, Fátima Viveiros assinalou que o projeto tem relevância em termos de alterações climáticas.

Os resultados do BREATHE poderão vir a ser utilizados por centros de monitorização como o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), reforçando as ferramentas disponíveis para a vigilância sismovulcânica em tempo real, sublinhou a investigadora.

O projeto inclui ainda ações de formação em deteção remota que serão lecionadas na Universidade dos Açores para "permitir formar as novas gerações de investigadores".

A investigadora revelou também que serão atribuídas quatro bolsas de investigação, no âmbito da iniciativa, contribuindo para reforçar a capacitação científica dos Açores.