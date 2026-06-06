Associação quer TVDE reconhecido como serviço público de transporte de passageiros

Em comunicado, a ANM-TVDE refere que enviou esta proposta "a todos os partidos com representação parlamentar, no âmbito da revisão da lei n.º 45/2018", pretendendo "a eliminação das atuais desigualdades entre os setores TVDE e táxi".

A associação quer que "o setor TVDE seja reconhecido como serviço de transporte público de passageiros, em igualdade de dignidade e relevância para a mobilidade nacional relativamente ao setor do táxi".

O Parlamento está a debater na especialidade alterações à lei que estabelece o regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica.

A ANM-TVDE espera que esta proposta seja contemplada e defende que a lei "deve assegurar condições de concorrência equilibradas entre os diversos operadores do mercado, bem como a proteção dos utilizadores dos serviços de transporte de passageiros" e pede a valorização das plataformas TVDE "enquanto componente relevante do sistema nacional de mobilidade".