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Ferido com gravidade em acidente em Sabrosa helitransportado para Vila Real
06 jun, 2026 - 14:45 • Lusa
Um homem ficou ferido com gravidade e foi transportado de helicóptero para o Hospital de Vila Real depois de o motociclo em que seguia ter embatido contra um automóvel, em Sabrosa, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.
Um homem ficou ferido com gravidade e foi transportado de helicóptero para o Hospital de Vila Real depois de o motociclo em que seguia ter embatido contra um automóvel, em Sabrosa, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.
Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Douro, o alerta foi dado às 10:41, tendo o acidente ocorrido na freguesia de S. Martinho de Antas, concelho de Sabrosa, no distrito de Vila Real. .
A vitima, de 35 anos, foi transportada para o Hospital de Vila real "com ferimentos considerados graves", tendo sido acionado o helicóptero do INEM para o transporte. .
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