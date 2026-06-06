PSP deteve 571 pessoas numa semana e registou mais de 3.100 infrações rodoviárias

A Polícia de Segurança Pública (PSP) efetuou 571 detenções em todo o território nacional entre os dias 30 de maio e 5 de junho, período durante o qual registou também 3.133 infrações rodoviárias e 1.101 acidentes de viação.

Em comunicado, a PSP destaca que, do total de detenções, 291 estiveram relacionadas com crimes rodoviários, incluindo 154 por condução sob o efeito do álcool e 91 por falta de habilitação legal para conduzir.

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A polícia efetuou ainda 10 detenções por violência doméstica, tendo sido registadas 348 ocorrências relacionadas com este crime, considerado pelas autoridades como um dos ilícitos mais graves.

No combate à criminalidade, foram igualmente detidos 30 suspeitos por furtos, roubos e burlas e 32 por tráfico de estupefacientes, operação que permitiu a apreensão de 4.075 doses individuais de droga.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP realizou 255 ações de prevenção e controlo, fiscalizando 9.234 condutores e controlando por radar 36.925 viaturas.

Destas ações resultaram 3.133 autos de contraordenação, destacando-se 616 infrações por excesso de velocidade, 258 por falta de inspeção periódica obrigatória, 111 por ausência de seguro de responsabilidade civil, 95 por condução sob influência do álcool, 66 por utilização do telemóvel durante a condução e 36 por não utilização do cinto de segurança.

No combate à posse e tráfico de armas proibidas, a PSP apreendeu seis armas de fogo, 35 armas brancas, 17 outras armas e 163 munições, no âmbito de medidas cautelares e de 21 detenções por posse de arma proibida.

Relativamente à sinistralidade rodoviária, a polícia registou 1.101 acidentes, dos quais resultaram 381 feridos, incluindo 17 feridos graves e 364 feridos ligeiros, além de uma vítima mortal.

A PSP aproveitou para reforçar o apelo à denúncia de crimes, sublinhando que “quanto mais célere for esta denúncia, mais depressa serão efetuadas diligências para se chegar à identificação do(s) autor(es) do(s) crime(s)”.

A força de segurança apelou ainda à prudência nas estradas, pedindo aos condutores que adaptem a condução às condições meteorológicas e ao estado do piso, evitando comportamentos de risco.