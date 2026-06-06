“Sabes mesmo o que estás a consumir?” Veja os alertas da PJ para festivais e festas de verão

“ Sabes mesmo o que estás a consumir? ” e “ Se te colocaram algo na bebida? ” são algumas das questões deixadas pela autoridade, que procura alertar para os perigos associados a estas substâncias.

Numa campanha de sensibilização dirigida sobretudo aos jovens, a PJ avisa que existe atualmente um mercado crescente de substâncias psicoativas sintéticas que circulam “de festa em festa, de mão em mão”, muitas vezes sem que os consumidores tenham conhecimento da sua verdadeira composição.

Com a chegada do verão e o arranque da época dos festivais, a Polícia Judiciária (PJ) lançou um alerta para os riscos associados ao consumo de drogas sintéticas e à adulteração de bebidas em ambientes festivos , sublinhando que Portugal não está imune a uma realidade que se tem vindo a expandir por vários países.

Segundo a Polícia Judiciária, muitas das chamadas novas drogas psicoativas são manipuladas e adulteradas através de processos químicos, por vezes realizados em “laboratórios caseiros”, aumentando significativamente os riscos para a saúde dos consumidores.

A PJ refere ainda que têm aumentado os “produtores clandestinos e criminosos destes booms explosivos”, aproveitando-se da facilidade de venda online para atrair compradores com preços reduzidos e promessas enganadoras.

“A venda online, ao desbarato, alicia compradores e condena cada vez mais jovens”, alerta a instituição.

Conselhos para um verão mais seguro

Perante a aproximação dos grandes eventos de verão, a Polícia Judiciária recomenda a adoção de medidas simples de autoproteção, nomeadamente comprar e consumir exclusivamente as próprias bebidas, não perder o copo do campo de visão e recusar bebidas oferecidas por desconhecidos.

A autoridade alerta que estas bebidas podem conter “substâncias psicoativas inodoras, translúcidas, líquidas e facilmente misturadas”, capazes de provocar alterações graves no estado de consciência da vítima.

A PJ aconselha igualmente os jovens a não adquirirem drogas aparentemente inofensivas ou apresentadas de forma apelativa. “Não acredites nem compres drogas fake, aparentemente milagrosas, a preços de saldo”, refere a campanha.

O organismo lembra ainda que uma única toma pode ser suficiente para provocar consequências fatais. “Podem provocar, numa única primeira toma, um efeito letal”, sublinha.

Risco de abuso sexual e morte

A Polícia Judiciária destaca que os efeitos destas substâncias podem ir muito além dos danos físicos imediatos, alertando para a possibilidade de os consumidores se tornarem vítimas de crimes.

“Podes ficar com efeitos colaterais severos, ser vítima de um crime de abuso sexual ou até mesmo morrer”, conclui a campanha de prevenção divulgada pela PJ.